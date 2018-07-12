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Помощник Данилко отреагировал на отказ от Верки Сердючки
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Помощник Данилко прокомментировал его отказ от образа Верки Сердючки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Помощник украинского артиста Андрея Данилко Игорь Турчинский не знает о том, что шоумен собрался отказаться от образа Верки Сердючки.
"Чтобы Андрей отказывался от образа Верки Сердючки — из окружения артиста никто об этом не знает… Какие мотивы должны быть, чтобы отказаться от образа Верки Сердючки? Это закончит нашу деятельность", — рассказал он RT.
Ранее Данилко сообщил, что отказывается от своего самого знаменитого образа и планирует через год провести серию прощальных концертов на Украине. Менеджер артиста Андрей Уренев, в свою очередь, отметил, что говорить об уходе со сцены пока преждевременно.
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