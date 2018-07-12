Против Тимати и Крида завели дело

Рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ) и певец Егор Крид (Булаткин) стали фигурантами дела из-за инцидента с заблокированным движением на московской улице. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, замначальника отдела МВД по Тверскому району Москвы Сергей Никитин взял дело под личный контроль. В рамках дела артисты якобы обвиняются по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Дни.ру» утверждают, что в ночь на 21 июня из-за Тимати и Крида было полностью блокировано движение на улице Большая Дмитровка. Артисты забрались на крышу внедорожника и под громкую музыку исполнили несколько песен. На улице собралось множество поклонников, которые мешали движению машин.

Издание отмечает, что дело против артистов решили завести, так как они не пришли к участковому, который вызвал их для дачи разъяснений.