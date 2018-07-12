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Украина провожает Верку Сердючку в последний путь
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Украина провожает Верку Сердючку в последний путь 

News.ru 8 часов назад
Фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official
Украинский певец Андрей Данилко решил избавиться от прославившего его образа Верки Сердючки. Перед завершением карьеры он выступит на сцене всего один раз. Последний концерт артиста состоится в Одессе 13 июля.
«Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе», — сказал Данилко «Украине.ру».

#verkaserduchka #poltava #birthday

Публикация от  VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Правда, через год певец всё же вернётся к образу и поедет по городам Украины с прощальным туром. Андрей пояснил, что этим путешествием хочет сказать спасибо тем людям, которые дали ему, «мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать».

Сердючка и Россия

После воссоединения Крыма с Россией Данилко не стал разрывать связи с нашей страной. Правда, с тех пор он приезжает в страну только на закрытые мероприятия. Из-за волны ненависти украинских радикалов к артистам, выступающим в России, Верке Сердючке пришлось отказаться от афишных концертов.
Данилко признался, что понимает украинских артистов, которые, несмотря ни на что, приезжают с гастролями в Россию. По его словам, они — обычные люди, которые пытаются заработать себе на жизнь.
Он также резко осудил украинских радикалов, которые срывают концерты певцов, выступавших на территории РФ после 2014 года. Так, в 2017 году в Одессе злопыхатели сорвали концерт певицы Светланы Лободы. Возле клуба, где она пела, протестующие жгли дымовые шашки и устроили потасовку. А украинский певец Иван Дорн отменил выступление в той же Одессе из-за угроз.
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