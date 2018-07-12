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Пугачеву сравнили с раковой опухолью
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Пугачеву сравнили с раковой опухолью 

Рамблер 7 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Певица Алла Пугачева — «раковая опухоль» российской культуры, заявил порталу EG народный артист РСФСР Валерий Бабятинский.
По словам актера, Пугачева «кичилась» своим богатством, а ее творческим кредо являлись «ужимки, гримасы».
«Несла в массы вульгарность», — посетовал он.
Поэтому Бабятинский и считает, что Алла Пугачева, «очень одаренный человек», на самом деле является «раковой опухолью и метастазами нашей культуры». Настоящей же музыкальной культурой, по его мнению, являются композиторы Альфред Шнитке, Дмитрий Шостакович и Георгий Свиридов.
«Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом», — отметил он.
ВАЛЕРИЙ БАБЯТИНСКИЙ/ФОТО: KINO-TEATR.RU
75-летний Народный артист РСФСР Валерий Бабятинский служит в Малом театре, а как киноактер известен ролями в таких фильмах, как «Девять дней одного года» режиссера Михаила Ромма и «Путь к причалу» Георгия Данелии.
Комментарии24
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