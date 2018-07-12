Пугачеву сравнили с раковой опухолью

По словам актера, Пугачева «кичилась» своим богатством, а ее творческим кредо являлись «ужимки, гримасы».

«Несла в массы вульгарность», — посетовал он.

Георгий Свиридов. Поэтому Бабятинский и считает, что Алла Пугачева, «очень одаренный человек», на самом деле является «раковой опухолью и метастазами нашей культуры». Настоящей же музыкальной культурой, по его мнению, являются композиторы Альфред Шнитке, Дмитрий Шостакович

«Духовность, нравственность в советской культуре были не пустым словом», — отметил он.