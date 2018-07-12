Алла Довлатова шокировала откровенной позой

Телеведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала фотографию в бирюзовом купальнике в достаточно откровенной позе.

Наслаждаясь релаксом в СПА, женщина рассказала, что отдых с мужем или женой для некоторых пар оказывается настоящим испытанием. В обычной жизни люди не проводят вместе весь день, они уходят на работу, занимаются своими делами, встречаются с друзьями и успевают соскучиться. В отпуске пара находится вместе 24 часа, поэтому собираясь на море или в другие страны, нужно выделить время на "одиночество".

Довлатова предложила разделить интересы и оторваться от своей половинки хотя бы на час. Например, мужчина может пойти в спортзал, а женщина — в другое место на йогу. Также Алла призвала заранее обсудить, чем пара будет заниматься на отдыхе. Если кому-то не нравится лежать на пляже, а вторая половина обожает это занятие, нужно найти компромисс.

У каждой пары, считает Алла, должны быть свои ритуалы примирения, которые позволят быстро восстановить баланс после ссор. Такие негласные правила помогут людям не тратить время на нервные обсуждения, кто в паре неправ, и кто кому должен уступать.