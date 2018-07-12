Ещё
Довлатова шокировала откровенной позой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алла Довлатова шокировала откровенной позой 

Russianshowbiz.info 10 часов назад
Фото: Instagram
Телеведущая и актриса Алла Довлатова опубликовала фотографию в бирюзовом купальнике в достаточно откровенной позе.
Наслаждаясь релаксом в СПА, женщина рассказала, что отдых с мужем или женой для некоторых пар оказывается настоящим испытанием. В обычной жизни люди не проводят вместе весь день, они уходят на работу, занимаются своими делами, встречаются с друзьями и успевают соскучиться. В отпуске пара находится вместе 24 часа, поэтому собираясь на море или в другие страны, нужно выделить время на "одиночество".
Довлатова предложила разделить интересы и оторваться от своей половинки хотя бы на час. Например, мужчина может пойти в спортзал, а женщина — в другое место на йогу. Также Алла призвала заранее обсудить, чем пара будет заниматься на отдыхе. Если кому-то не нравится лежать на пляже, а вторая половина обожает это занятие, нужно найти компромисс.
У каждой пары, считает Алла, должны быть свои ритуалы примирения, которые позволят быстро восстановить баланс после ссор. Такие негласные правила помогут людям не тратить время на нервные обсуждения, кто в паре неправ, и кто кому должен уступать.
Russianshowbiz.info: последние новости
Валерия пожаловалась на мужа Владимир Политов высмеял Анастасию Волочкову Юдашкин шокировал поклонников болезненным видом
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками131
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня18
Умер Виктор Фетисов1
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение