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Политов высмеял Волочкову
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Владимир Политов высмеял Анастасию Волочкову 

Russianshowbiz.info 12 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Владимир Политов в своем Инстаграме показал фото с Анастасией Волочковой
На фото артист сидит вместе с балериной и что-то бурно обсуждает, Анастасия держится за грудь, собираясь ответить. Политов прокомментировал фотографию шуткой. Он представил, что спрашивает у Волочковой, девственница ли она, пытаясь познакомиться поближе. Балерина отвечает: "Ну, как сказать… С одной стороны, да!".
Читатели Политова в очередной раз отметили, что у всей группы "На-На" чувство юмора на грани фола. Тем не менее, поклонники посмеялись над фотографией и подписью, отметив, что Волочкова давно вошла в слишком откровенный образ, и сама виновата, что ей делают такие неоднозначные комплименты.
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