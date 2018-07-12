Политов высмеял Волочкову

Владимир Политов высмеял Анастасию Волочкову

На фото артист сидит вместе с балериной и что-то бурно обсуждает, Анастасия держится за грудь, собираясь ответить. Политов прокомментировал фотографию шуткой. Он представил, что спрашивает у Волочковой, девственница ли она, пытаясь познакомиться поближе. Балерина отвечает: "Ну, как сказать… С одной стороны, да!".

Читатели Политова в очередной раз отметили, что у всей группы "На-На" чувство юмора на грани фола. Тем не менее, поклонники посмеялись над фотографией и подписью, отметив, что Волочкова давно вошла в слишком откровенный образ, и сама виновата, что ей делают такие неоднозначные комплименты.