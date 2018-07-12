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Валерия пожаловалась на мужа
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Валерия пожаловалась на мужа 

Russianshowbiz.info 13 часов назад
Фото: Instagram
Певица Валерия, отдыхающая в настоящее время с семьей в Италии, опубликовала фото в блестящем летнем платье и рассказала, как муж застал ее врасплох.
Артистка в шутку называет своего супруга Иосифа Пригожина "инстамужем" и отмечает, что на отдыхе он вошел во вкус и очень часто фотографирует все вокруг. Больше всего достается самой Валерии, ведь Иосиф фотографирует звездную супругу даже тогда, когда она не готова и не просит устраивать фотосессии.
В настоящее время пара наслаждается прогулками по Милану и "впитывает тепло". Валерия уверена, что нужно наслаждаться летними деньками за границей, ведь совсем скоро на Родине лето сменится осенью, а впереди — суровая зима.
Поклонники отметили, что даже на случайном кадре Валерия выглядит великолепно, ведь певица следит не только за своей физической формой, но и за поддержанием стильного образа.
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