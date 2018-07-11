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Мать звезды «Дома-2» уличили в зависимости
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«Морят голодом»: маму Виктории Романец уличили в зависимости 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сестра звезды «Дом-2» Виктории Романец заявила, что их мама подсела на Instagram.
По словам девушки, их мама Ангелина Анатольевна морит всю семью голодом из-за нового пристрастия. Женщина часами просиживает в социальных сетях, позабыв о домашних обязанностях и оголодавшей семье. Об этом рассказала младшая сестра Виктории Романец — Антонина.
По словам девушки, Ангелина Анатольевна не дает дочери съесть свой обед до тех пор пока снимок аппетитных блюд не появится на страничке в ее микроблоге. Сама Антонина уже бьет тревогу, призывая маму обратить внимание на то, что ее мания граничит с зависимостью.
«Как вы знаете, Instagram поглощает всех. В особенности он поглощает мою маму. Где бы она ни была — дом, работа или машина, она везде сидит в Instagram», — сетует девушка.
Очень часто Антонина стала слышать от мамы «Не трогай, это для Instagram». Близкие Виктории Романец вынуждены сидеть на диете, пока Ангелина Анатольевна радует поклонников кулинарными шедеврами в своем микроблоге. Ироничные слова Антонины вызвали бурные эмоции у поклонников, которые поддержали сестру звезды «Дом-2», в стремлении оградить близких от излишней популярности.
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