Мать звезды «Дома-2» уличили в зависимости

«Морят голодом»: маму Виктории Романец уличили в зависимости

Сестра звезды «Дом-2» Виктории Романец заявила, что их мама подсела на Instagram.

По словам девушки, их мама Ангелина Анатольевна морит всю семью голодом из-за нового пристрастия. Женщина часами просиживает в социальных сетях, позабыв о домашних обязанностях и оголодавшей семье. Об этом рассказала младшая сестра Виктории Романец — Антонина.

По словам девушки, Ангелина Анатольевна не дает дочери съесть свой обед до тех пор пока снимок аппетитных блюд не появится на страничке в ее микроблоге. Сама Антонина уже бьет тревогу, призывая маму обратить внимание на то, что ее мания граничит с зависимостью.

«Как вы знаете, Instagram поглощает всех. В особенности он поглощает мою маму. Где бы она ни была — дом, работа или машина, она везде сидит в Instagram», — сетует девушка.

Очень часто Антонина стала слышать от мамы «Не трогай, это для Instagram». Близкие Виктории Романец вынуждены сидеть на диете, пока Ангелина Анатольевна радует поклонников кулинарными шедеврами в своем микроблоге. Ироничные слова Антонины вызвали бурные эмоции у поклонников, которые поддержали сестру звезды «Дом-2», в стремлении оградить близких от излишней популярности.