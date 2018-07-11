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Актёры кроваво простились с «Игрой престолов»
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Актёры кроваво простились с «Игрой престолов» 

News.ru 11 июля 2018
Фото: Home Box Office (HBO)
Съёмки последнего, восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» завершены. Правда, зрители увидят финальные шесть серий ещё не скоро: в апреле-мае 2019 года. Тем временем, актёры попрощались в соцсетях с шоу, которое подарило им известность и карьеру.
Фанаты сериала усмотрели в публикациях некоторую двусмысленность. Возможно, актёры скрыли в своих постах подсказки, намекающие на развязку истории. Поклонники ломают голову, пытаясь понять, кто из полюбившихся героев выживет. News.ru ознакомился с таинственными публикациями и предлагает вам узнать, кто вероятно победит в борьбе за Железный трон Семи Королевств.

Кто выживет

Согласно информации сайта Watchers on the Wall, последний день съёмок пришёлся на 6 июля. А для актрисы Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейнерис Таргариен, участие в шоу закончилось раньше — в начале лета. Поэтому прощальное послание актриса опубликовала в Instagram ещё 17 июня. Некоторые поклонники предположили, что её персонаж может не дожить до финала.
В недавнем интервью актриса Софи Тёрнер заявила, что по количеству смертей восьмой сезон значительно превзойдёт все предыдущие сезоны вместе взятые. В память о съёмках она сделала татуировку с гербом Старков и подписью «Стая выживает». Поклонники решили, что это подсказка. Правда, актриса затем уточнила, что тату — лишь напоминание о времени, проведённом на шоу.

Кровавое прощание

Больше всего шума наделал пост актрисы Мэйси Уильямс, исполнившей роль Арьи Старк. «Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов". Было весело. Впереди ждут новые приключения», — написала девушка.
При этом она сопроводила пост хэштегом #lastwomanstanding, что в переводе означает «последняя оставшаяся женщина». Поклонники ухватились за эту фразу, посчитав её спойлером. Кроме того, Уильямс сфотографировала свои окровавленные кроссовки.
Игра престолов стала одним из самых дорогих сериалов в истории. Первый сезон обошёлся создателям в 50-60 миллионов долларов США. А на съёмки каждой серии последнего сезона пришлось потратить не меньше 15 миллионов долларов.
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