Безрукова показала фигуру в бикини

53-летняя Ирина Безрукова показала фигуру в соблазнительном бикини

Бывшая жена Сергея Безрукова недавно приехала в Краснодарский край Ирина Безрукова находит время не только для работы, но и для отдыха. Сегодня ей удалось поплавать в бассейне и сделать пикантное фото.

Два года назад Ирина Безрукова рассталась со своим мужем Сергеем Безруковым. Случившееся повергло в шок поклонников этой пары, так как они были вместе 15 лет. Актер не долго был один. Вскоре он женился на Анне Матисон , которая родила ему дочь Машу, а сейчас они жду второго ребенка. Ирина же недавно призналась, что не готова к новым отношениям. Отметим, что скучать ей некогда. На днях она отправилась на Всероссийский фестиваль музыкальных искусств в «Орленке», где стала ведущей концерта, посвященного памяти Владимира Высоцкого.

Ирина также нашла время для отдыха. Вчера она искупалась в Черном море, а сегодня устроила себе день спа-процедур. «Я наслаждалась сном, массажем, вкусной едой, солнцем и водой. И это было прекрасно!», — написала актриса. Она также поделилась снимком, который был сделан в бассейне. В кадре она запечатлена под водой в соблазнительном бикини и продемонстрировала идеальную фигуру. Поклонники в очередной раз восхитились тем, что в 53 года она потрясающе выглядит.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) 10 Июл 2018 в 11:42 PDT

«Великолепная русалка…», «Какое необычное фото! Фото очень понравилось и вы понравились!», «Я вот не пойму, у этой женщины есть возраст?», — прокомментировали кадр подписчики. Отметим, что ранее в интервью Ирина рассказывала, что сохранять стройную фигуру ей помогает диетолог. Она старается не придерживаться определенного режима питания, но редко ест мясо, не пьет соки и молоко. Безрукова, как многие и рекомендует делать, пьет как можно больше негазированной воды.