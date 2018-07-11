Из дома скончавшейся телезвезды пропали 3 миллиона

Из квартиры звезды «Дома 2» Полины Лобановой , скончавшейся по невыясненным пока причинам, пропали ценные вещи и деньги. Об этом «СтарХиту» рассказала ее подруга.

«Бесследно исчезли брендовые вещи, дорогие наушники, часы», — заявила Татьяна Графова.

По ее словам, сестра бывшей участницы реалити-шоу не обнаружила в ее квартире полушубок, стоивший 500 тысяч рублей, пальто, стоившее 120 тысяч, но «самой главной» пропажей она сочла исчезновение трех миллионов рублей наличными, которые Лобанова намеревалась потратить на покупку автомобиля.

Графова предположила, что подобную сумму ее подруга могла или накопить самостоятельно, или унаследовать от рано скончавшихся родителей.