«Казаченко пиарится на моей беде»

Бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга заявила изданию «Дни.ру», что артист «тянул» с разводом ради «пиара» и имущественных исков.

По данным издания, к 13 июля 55-летний певец и его 37-летняя супруга официально расторгли брак.

По словам Ольги Казаченко, ее удивило, что муж «ждал так долго» и не подал на развод сразу после рождения их ребенка.

«А он тянул, думаю, чтобы подать ко мне имущественные иски и «растянуть» свой пиар на моей беде, в котором он признался на днях», — заявила она.

По ее словам, певец сам признался, что нападение на нее в здании суда было разыграно «для „рекламы“ его творчества».

Ольга Казаченко также подчеркнула, что не будет менять фамилию и документы после развода.

В конце апреля начался бракоразводный процесс Вадима Казаченко и его жены Ольги. Позже женщина отозвала свое заявление о разводе, объяснив это имущественным спором из-за дома.

Супруги публично обсуждали свое расставание, обвиняя друг друга во лжи и угрозах. Женщина требовала провести независимое исследование психического здоровья мужа. Певец в ответ сообщил, что расстался с супругой из-за ее «склонности к алкоголизму».