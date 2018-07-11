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Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах
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Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Ramin Rahimian/Reuters
Еще одна женщина обвинила французского режиссера Люка Бессона в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на СМИ.
В мае 27-летняя актриса обвинила Бессона в изнасиловании. По ее словам, после выпитой чашки чая она потеряла сознание, а когда проснулась, поняла, что режиссер ее изнасиловал. Бессон опроверг обвинения.
Как сообщает Hollywood Reporter, 49-летняя ассистент режиссера по подбору актера заявила, что Бессон домогался каждый раз, когда она ехала с ним в лифте. Кроме того, он якобы требовал от нее «сексуальные услуги».
Представители режиссера уже сообщили, что Бессон категорически отвергает новые обвинения.
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