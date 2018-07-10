Джоли поставили в неудобное положение

Мачеха британских принцев настраивает Джоли против Миддлтон

Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз незаметно плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против невесток.

Анджелина Джоли оказалась между двух огней. С одной стороны — она подружилась с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон , с другой — артистка очень благодарна Камилле за помощь в проведении благотворительных мероприятий, однако мачеха принцев вдруг поставила Джоли перед неприятным выбором. Паркер-Боулз принялась настраивать Анджелину против своей невестки Кейт.

"Камилла считает, что только женщины высокого происхождения могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас происходит во дворце", — сообщил инсайдер таблоиду New Idea.

Отметим, что в прессе то и дело появляется информация о натянутых взаимоотношениях Камиллы женами пасынков.

В кулуарах светских мероприятий поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока не может быть и речи.

Отметим, при дворе давно знают о коварстве Паркер-Боулз. Ведь брак родителей Гарри и Уильяма — принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за Камиллы. Будучи замужем, дама состояла в близких отношениях с сыном королевы до, во время и после его супружества с Дианой.