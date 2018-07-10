Звезду «Дома-2» затравили за запись в соцсети

Викторию Романец заплевали за слова об эскорте

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец в своей авторской колонке порассуждала о незавидной доле девушек, занявшихся эскортом. По мнению Вики, им всем нужна психологическая помощь.

Виктория Романец являлась одной из самых ярких участниц телепроекта "Дом-2". Однако свою судьбу знойная брюнетка нашла за периметром — Виктория вышла замуж за экс-участника шоу Антона Гусева . Влюбленные сыграли шикарную свадьбу на Мальдивах , а недавно приобрели апартаменты за семь миллионов рублей. Отметим, что девушка никогда не бедствовала. Ее папа владеет сетью отелей на юге России

Романец делит эскортниц на два типа: тех, кто гордится профессией, и тех, кто стесняется.

"Любой человек легко отличит эскортницу от приличной девушки. Если ты заходишь на страницу в соцсети, где большинство фотографий — грудь и попа, то это плохой знак", — заключила Романец.

Виктория убеждена, что в эскорт идут не от лучшей жизни. По ее мнению, большое внимание на современных девушек оказывает агрессивная реклама и обилие информации.

"К тому же сейчас очень много соблазнов, повсюду красивые картинки — билборды, истории в социальных сетях, кино. В погоне за роскошью девушки решаются на крайние меры. Мне их жаль, ведь какой дорогой бриллиант или машина смогут компенсировать душевную боль?" — задала риторический вопрос Виктория.

Девушка высказала мысль, что эскортницам нужна помощь психолога, потому что их мировоззрение скажется на их детях. Да и личная жизнь женщин "сопровождения", как правило, не складывается. "Любовницы в основном и остаются в любовницах. Да, есть те, которым везет, но их единицы", — отметила Романец.

В заключение Виктория призвала девушек в погоне за деньгами не заниматься эскортом, а "немного включить смекалку и мозги", передает Starhit . Интересно, что комментаторы крайне негативно отреагировали на слова Романец.