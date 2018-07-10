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Определен исход скандала с Собчак из-за Крыма
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Определен исход скандала с Собчак из-за Крыма 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура не нашла экстремизма в высказывании бывшего кандидата на пост президента России Ксении Собчак о принадлежности Крыма. Об этом сообщил глава Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице в Facebook.
24 октября в ходе предвыборной пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинским с точки зрения международного права, после чего члены организации направили запрос в прокуратуру с просьбой проверить слова Собчак на экстремизм.
В официальном ответе прокуратуры, опубликованном на странице Антонова, говорится, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования на слова Ксении Собчак нет.
«Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежностью Крыма постоянно чудеса происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают», — возмутился Антонов.
Он добавил, что после проверки у него остался вопрос к прокуратуре: «А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности».
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