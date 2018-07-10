Багдасарян предложили лишить гражданства

В «Трезвой России» предложили лишить Мару Багдасарян гражданства

Источник в правоохранительных органах 7 июля сообщил РИА Новости, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян, бессрочно лишенная водительских прав за постоянные и серьезные нарушения правил дорожного движения, вновь была поймана за рулем.

"Глава "Трезвой России" считает, что своим поведением девушка полностью дискредитировала себя и не достойна иметь российское гражданство. В своем обращении на имя председателя Конституционного суда РФ он просит Валерия Зорькина рассмотреть возможность о лишении Мары Багдасарян российского гражданства", — говорится в сообщении "Трезвой России", поступившем в РИА Новости.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав и сможет получить удостоверение обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, Багдасарян страдает эпилепсией.