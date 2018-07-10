Пугачева отказалась спать с Галкиным

Певица Алла Пугачева рассказала, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за телеведущего Максима Галкина . При этом она призналась, что они с мужем спят в разных комнатах. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на ее интервью актеру Олегу Меньшикову.

По словам Пугачевой, до Галкина она «не знала, что такое быть замужем». По ее словам, один из ее мужей был «директором, другой вообще…».

«Ну, с Филей [Филиппом Киркоровым] все понятно. С Филей надо было», — заявила певица.

Она отметила, что Галкин — «молодой, красивый, с чувством юмора», и она не понимает, почему ей так с ним повезло.

По словам певицы, перед свадьбой Галкин заверил ее, что с ним она может «нормально состариться и ни о чем не переживать».

Певица также призналась, что не понимала и считала странным дизайн дома в подмосковной деревне Грязь, где она сейчас живет с мужем и детьми.

«Но дом очень практичный, — отметила Пугачева. — Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было».