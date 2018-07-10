От Тимати потребовали «ответить за базар»

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал на своей странице в Instagram фото на фоне Mercedes-Benz G-Class, разозлившее интернет-пользователей. Внимание на это обратило «Ура.ру».
Агентство отмечает, что этот снимок напомнил подписчикам о несостоявшемся розыгрыше автомобиля. Увидев новое фото, они «завалили» рэпера вопросами о конкурсе и потребовали «отвечать за базар».
«Где пост про гелик? Где этот розыгрыш? Уважал тебя, теперь не уважаю», — написал @anvarrrrr94.
«Мужик сказал — мужик сделал. Где Гелик?» — возмутился @zhakhangir_babakhanov.
Пользователь @narj_1 назвал розыгрыш «лохотроном» и призвал «отписываться от всех спонсоров».
«Все еще верят, что гелик кто-то разыграет… Пост удалили, и через пару недель о нем все забудут», — написала @pupka1212.
«Тимати, ты же мужик, я знаю, отвечай за базар про конкурс с геликом! Или ты балабол? Людям интересно, почему пост удалил и все страницы розыгрыша? Ты людям пишешь, чтобы они отвечали за базар, так сам держи слово. Когда и где розыгрыш?» — поинтересовался @vega__vin.
По данным «Ура.ру», недавно Тимати опубликовал пост с условиями, выполнив которые, можно было получить шанс выиграть «Гелендваген» рэпера. Позже запись о конкурсе удалили «без объяснения причин».