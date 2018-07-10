Деппа обвинили в избиении

Член съемочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на актера Джонни Деппа , обвинив его в избиении. Об этом сообщает Time.

По версии Брукса, конфликт начался, когда он уведомил Деппа о завершении съемочного дня. Истец утверждает, что актер «гневно и мощно» дважды ударил его в грудь. Брукс отметил, что от Деппа в этот момент пахло алкоголем, и он выкрикивал непристойности.

Кроме того, по словам мужчины, его уволили, когда он отказался дать обещание не подавать в суд на Деппа.

Брукс также подал иск к режиссеру фильма и продюсерам за некие «убытки».

«Город лжи» должен выйти в российский прокат 6 сентября этого года. Главным героем фильма стал детектив Рассел Пул (Джонни Депп), который вместе с репортером расследует гибель рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига.

В прошлом году Депп начал судиться с компанией, управлявшей его финансами, обвинив ее в мошенничестве и потребовав 25 миллионов долларов. Компания подала против него встречный иск, заявив, что из-за трат Деппа ей пришлось влезть в долги.