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Деппа обвинили в избиении
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Деппа обвинили в избиении 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters
Член съемочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на актера Джонни Деппа, обвинив его в избиении. Об этом сообщает Time.
По версии Брукса, конфликт начался, когда он уведомил Деппа о завершении съемочного дня. Истец утверждает, что актер «гневно и мощно» дважды ударил его в грудь. Брукс отметил, что от Деппа в этот момент пахло алкоголем, и он выкрикивал непристойности.
Кроме того, по словам мужчины, его уволили, когда он отказался дать обещание не подавать в суд на Деппа.
Брукс также подал иск к режиссеру фильма и продюсерам за некие «убытки».
«Город лжи» должен выйти в российский прокат 6 сентября этого года. Главным героем фильма стал детектив Рассел Пул (Джонни Депп), который вместе с репортером расследует гибель рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига.
В прошлом году Депп начал судиться с компанией, управлявшей его финансами, обвинив ее в мошенничестве и потребовав 25 миллионов долларов. Компания подала против него встречный иск, заявив, что из-за трат Деппа ей пришлось влезть в долги.
Журнал Rolling Stone подсчитал, что к 2018 году от состояния Деппа почти ничего не осталось.
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