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«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
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«Танцующий миллионер» нарушил российские законы 

Рамблер 2 часа назад
«Танцующий миллионер» мог нарушить российское законодательство, сообщает «360».
По данным канала, член общественного совета при московском управлении МВД Александр Хаминский написал заявление в полицию, в котором потребовал проверить, не нарушил ли Джанлука Вакки, более известный как «танцующий миллионер», законы России.
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По его словам, во время чемпионата мира по футболу 2018 года итальянец прибыл в Россию по туристической визе, однако занимается в стране тем, что танцует за деньги.
«В связи с этим я ожидаю ту или иную реакцию», — подчеркнул Хаминский.
Пять дней назад он подал заявление в отдел полиции «Хамовники» об административном наказании клуба, в котором «танцующий миллионер» дает концерты без разрешения на работу в России, а также о наказании самого Вакки.
Джанлука Вакки прославился и получил свое прозвище несколько лет назад, публикуя в социальных сетях видео со своими танцами на борту яхты.
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