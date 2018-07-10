«Танцующий миллионер» нарушил российские законы

«Танцующий миллионер» мог нарушить российское законодательство, сообщает «360».

По его словам, во время чемпионата мира по футболу 2018 года итальянец прибыл в Россию по туристической визе, однако занимается в стране тем, что танцует за деньги.

«В связи с этим я ожидаю ту или иную реакцию», — подчеркнул Хаминский.

Пять дней назад он подал заявление в отдел полиции «Хамовники» об административном наказании клуба, в котором «танцующий миллионер» дает концерты без разрешения на работу в России, а также о наказании самого Вакки.

Джанлука Вакки прославился и получил свое прозвище несколько лет назад, публикуя в социальных сетях видео со своими танцами на борту яхты.