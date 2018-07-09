Бузова оставила своего продюсера без денег

Бузова оставила без денег своего продюсера

Арам Арчер потерял приличную сумму денег, заключив пари, по условиям которого он выиграет, если его подчиненная сфальшивит в одной из песен.

Но Бузова решила удивить Арчера, «вытянув» каждую ноту в песнях, которые она исполняла в Рязани во время своего концерта в рамках летнего тура.

Арам, стоит сказать, не сильно расстроился, что потерял из-за Ольги деньги. Наоборот, мужчина счастлив за Бузову и ее успехи. Арчер был уверен, что Ольга перед выступлением много репетировала, на что девушка только рассмеялась, отметив, что ей некогда репетировать, ведь, она продолжает исполнять обязанности ведущей проекта «Дом 2» и готовится к запуску собственного шоу «Замуж за Бузову».