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Бузова оставила своего продюсера без денег
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Бузова оставила без денег своего продюсера 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Арам Арчер потерял приличную сумму денег, заключив пари, по условиям которого он выиграет, если его подчиненная сфальшивит в одной из песен.
Но Бузова решила удивить Арчера, «вытянув» каждую ноту в песнях, которые она исполняла в Рязани во время своего концерта в рамках летнего тура.
Арам, стоит сказать, не сильно расстроился, что потерял из-за Ольги деньги. Наоборот, мужчина счастлив за Бузову и ее успехи. Арчер был уверен, что Ольга перед выступлением много репетировала, на что девушка только рассмеялась, отметив, что ей некогда репетировать, ведь, она продолжает исполнять обязанности ведущей проекта «Дом 2» и готовится к запуску собственного шоу «Замуж за Бузову».
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