Опубликовано горячее видео с Кейт Аптон топлес

Издание Sports Illustrated Swimsuit опубликовало в своем Instagram видео закулисья с фотосессии актрисы Кейт Аптон , которая в 2018 году стала «самой сексуальной женщиной планеты» по версии журнала Maxim.

На видео Аптон позирует американскому фотографу Ю Цаю, прикрывая грудь рукой. Съемка прошла на одном из пляжей Карибского моря.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 4 Июл 2018 в 6:45 PDT

«Я так взволнована, он [Ю Цай] — один из моих любимых фотографов, он действительно знает, как снять тело и сделать вас самой красивой», — заявила актриса.

26-летняя Кейт Аптон стала «девушкой лета» по версии Esquire, а в 2011 году она впервые появилась в Sports Illustrated Swimsuit Issue в рубрике «Новичок года». Она снялась в фильмах «Как украсть небоскреб», «Другая женщина», «Стоянка и других». В 2017 году Аптон вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера.