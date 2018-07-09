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Опубликовано горячее видео с Кейт Аптон топлес
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Опубликовано горячее видео с Кейт Аптон топлес 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Instagram
Издание Sports Illustrated Swimsuit опубликовало в своем Instagram видео закулисья с фотосессии актрисы Кейт Аптон, которая в 2018 году стала «самой сексуальной женщиной планеты» по версии журнала Maxim.
На видео Аптон позирует американскому фотографу Ю Цаю, прикрывая грудь рукой. Съемка прошла на одном из пляжей Карибского моря.
«Я так взволнована, он [Ю Цай] — один из моих любимых фотографов, он действительно знает, как снять тело и сделать вас самой красивой», — заявила актриса.
26-летняя Кейт Аптон стала «девушкой лета» по версии Esquire, а в 2011 году она впервые появилась в Sports Illustrated Swimsuit Issue в рубрике «Новичок года». Она снялась в фильмах «Как украсть небоскреб», «Другая женщина», «Стоянка и других». В 2017 году Аптон вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера.
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