Тимати хотели подкупить по делу DJ Smash

Рэпер Тимати ( Тимур Юнусов ) рассказал в своем Instagram, что его пытались подкупить перед заседанием суда по делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash).

По словам Тимати, в коридоре суда к нему «подбежал незнакомый человек». Он якобы предложил рэперу «решить все ЛЮБОЙ СУММОЙ ДЕНЕГ НА МЕСТЕ» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Тимати заявил, что неизвестный хотел «подписать мировую и замять дело до заседания».

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 10 Июл 2018 в 3:38 PDT

Рэпер заверил, что Ширман не пойдет на сделку с этими людьми из-за «вопроса принципа» и травм, «которые останутся на всю жизнь».

В феврале этого года стало известно, что в одном из ночных клубов Перми был избит DJ Smash. СМИ писали, что конфликт начался, когда приятель экс-депутата Александра Телепнева попросил диджея о совместном фото, но получил отказ.

Позже сам Ширман рассказал, что на него напал Телепнев, а зачинщиком конфликта был его приятель Сергей Ванкевич . Артист получил открытый перелом челюсти и черепно-мозговую травму. По его словам, зачинщик был недоволен тем, что полностью не поместился на фото и требовал сфотографироваться снова.

По факту нападения на Ширмана возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). 28 марта Телепнева задержали, 30 марта суд освободил его под залог в 200 тысяч рублей.

Телепнев и Ванкевич свою вину не признали.