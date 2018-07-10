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За наследство Говорухина началась борьба
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За наследство Говорухина началась борьба 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Невестки Станислава Говорухина обвинили его вдову в некомпетентности и заявили о своих правах на наследство скончавшегося режиссера. Об этом порталу EG рассказал знакомый с ситуацией источник.
По его словам, недавно вторая и третья жены Сергея Говорухина, умершего в 2011 году сына режиссера, встретились и сошлись во мнении, что вдова Станислава Говорухина Галина положила его «не туда» во время очередного кризиса, а именно в нетрадиционную израильскую клинику, вместо обычной больницы.
>> Говорухин о России, Украине и мечтах
По мнению женщин, операция в клиниках, которые предлагали они, могла бы продлить жизнь прославленного режиссера. Между тем собеседник портала уверен, что целью их нападок на Галину Говорухину является желание «побольше оттяпать» от наследства. По его словам, жена и вдова Сергея Говорухина намерены «воевать» с его мачехой до тех пор, пока она не сдастся.
«Там уже шорох недетский пошел», — отметил он.
Режиссер Станислав Говорухин умер 14 июня от острой сердечной недостаточности.
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