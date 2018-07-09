Дерипаска судится с Рыбкой и Лесли

Усть-Лабинский суд рассмотрит иск Дерипаски к Рыбке и Лесли

Иск к Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову Дерипаска подал из-за того, что они опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры. В начале февраля в соцсетях и СМИ появился ролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный , основываясь на выложенной Рыбкой информации, обвинил Дерипаску в противоречащих закону действиях. Представитель бизнесмена заявил, что обвинения лживы, и он намерен защищать честь и достоинство в судебном порядке.

Как ранее поясняла защита миллиардера, с каждого из ответчиков Дерипаска взыскивает по миллиону рублей, плюс требует заблокировать распространение его персональных данных и удалить статьи, в которых они используются. В начале февраля в качестве обеспечительной меры Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края обязал Роскомнадзор ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых была размещена информация.

Рассмотрение иска Дерипаски к Рыбке и Лесли по существу 18 июня не состоялось в связи с неявкой ответчиков.

"Заседание назначено на 12.00 мск 9 июля", — сообщила помощник председателя суда.

Между тем в конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще ряд лиц за проведение нелегального "секс-тренинга". Рыбка, Лесли и еще шесть человек обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им грозят длительные сроки заключения. Судьба "секс-инструкторов" до сих пор не решена.