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Костюшкин станцевал в аэропорту
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Стас Костюшкин станцевал в аэропорту 

Russianshowbiz.info 8 июля 2018
Фото: Instagram
Певец посетовал на нехватку времени для отработки танцев с коллективом, поэтому решил провести репетицию прямо на улице после прибытия в Пермь.
Костюшкин и его помощники разместились у здания аэропорта, положили рядом с собой обычную колонку и начали ритмично двигаться под музыку. Стаса трудно было узнать, поскольку он был одет в светло-голубые облегающие джинсы, черную футболку и кепку, надвинутую на глаза. Молодые люди из подтанцовки также предпочли провести репетицию в неформальном стиле.
Артист пояснил, что очень любит свою работу и хочет всегда быть на высоте. Конечно, Стас просто решил побаловать своих подписчиков в Инстаграм новым видео, сделанным не во время выступления на сцене. Заодно артист развлек прохожих. Поклонники оценили старания Костюшкина: «Ты мегапозитив! Здорово работаешь с публикой! В прекрасной форме! Зажигай и дальше своей неземной энергией».
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