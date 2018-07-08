Стас Костюшкин станцевал в аэропорту

Певец посетовал на нехватку времени для отработки танцев с коллективом, поэтому решил провести репетицию прямо на улице после прибытия в Пермь.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 6 Июл 2018 в 9:51 PDT Костюшкин и его помощники разместились у здания аэропорта, положили рядом с собой обычную колонку и начали ритмично двигаться под музыку. Стаса трудно было узнать, поскольку он был одет в светло-голубые облегающие джинсы, черную футболку и кепку, надвинутую на глаза. Молодые люди из подтанцовки также предпочли провести репетицию в неформальном стиле.

Артист пояснил, что очень любит свою работу и хочет всегда быть на высоте. Конечно, Стас просто решил побаловать своих подписчиков в Инстаграм новым видео, сделанным не во время выступления на сцене. Заодно артист развлек прохожих. Поклонники оценили старания Костюшкина: «Ты мегапозитив! Здорово работаешь с публикой! В прекрасной форме! Зажигай и дальше своей неземной энергией».