Панин назвал «показухой» увиденное иностранцами

На своей странице в Instagram Панин разместил видеоролик, в котором назвал «показухой» все, что увидели иностранцы в России во время ЧМ.

«Милиционеры в обычной жизни с людьми на улицах не фотографируются, на такую просьбу в лучшем случае они посылают людей ***. Города, в которых вы находитесь, их к ЧМ подлатали. Чемпионат мира по футболу — не для того, чтобы люди посмотрели футбол, а для того, чтобы все это ***», — объяснил Панин.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 6 Июл 2018 в 9:06 PDT

Он призвал иностранцев не ехать в Россию, не потому что опасно, а потому что за пределами Садового кольца в России нечего делать. Вместо России Панин предложил поехать «в какую-нибудь Швейцарию ».

Комментаторы в соцсети поддержали Панина, оценив смелость своего кумира.