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Панин назвал «показухой» увиденное иностранцами
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Панин назвал «показухой» увиденное иностранцами 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Актер Алексей Панин обратился к иностранным болельщикам, приехавшим в Россию на чемпионат мира.
На своей странице в Instagram Панин разместил видеоролик, в котором назвал «показухой» все, что увидели иностранцы в России во время ЧМ.
«Милиционеры в обычной жизни с людьми на улицах не фотографируются, на такую просьбу в лучшем случае они посылают людей ***. Города, в которых вы находитесь, их к ЧМ подлатали. Чемпионат мира по футболу — не для того, чтобы люди посмотрели футбол, а для того, чтобы все это ***», — объяснил Панин.
Он призвал иностранцев не ехать в Россию, не потому что опасно, а потому что за пределами Садового кольца в России нечего делать. Вместо России Панин предложил поехать «в какую-нибудь Швейцарию».
Комментаторы в соцсети поддержали Панина, оценив смелость своего кумира.
Комментарии24  Ещё 1 источник 
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