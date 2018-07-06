Ещё
Муж Макеевой рассказал об уходах от жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах от жены 

Дни.ру 6 июля 2018
Фото: Дни.ру
Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певец Глеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, как расставался с Анастасией.
Глеб очень жалеет, что тогда они не смогли расстаться по-человечески. По словам мужчины, Макеева просто затравила его мать в прессе.
"Я просил Анастасию только об одном — не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесла много операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходится сталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес", — сообщил артист.
Матвейчук добавил, что в трудное для него время его поддерживали только родители. Жена даже не пыталась ему помочь.
"Когда я был в буквальном смысле затравлен в Театре имени Моссовета и многие коллеги, с которыми работал, отвернулись от меня… На меня подали в суд, требуя пять миллионов рублей. Но судья приняла решение в мою пользу. После суда, естественно, я уволился. Но Настя, которая все это время находилась в стороне от конфликта, решила не покидать театр… Моя жена была в прекрасных отношениях с теми, кто пытался разрушить мою жизнь", — сообщил Глеб.
Матвейчук не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него страшным кошмаром. По словам артиста, жизнь с Макеевой — это череда скандалов, которые актриса создает на пустом месте.
"Поругаться могли из-за любой мелочи… В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", — вспоминает мужчина.
Сейчас Глеб счастлив, он с неохотой вспоминает о бывшей жене и не желает встречаться с ней. Музыкант состоит в отношениях с коллегой по цеху Еленой Глазковой. У пары вскоре родится ребенок, сообщает 7Дней.ru.
Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание подкосило Макееву. Девушка впала в депрессию. А после, чтобы развеять хандру, она устроила своеобразный "кастинг" женихов, которые дарили ей шикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчалась успехом.
Дни.ру: последние новости
Шура из-за наркотиков стал бомжом Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале "Надломленно психическое здоровье детей": Ксенофонтова о личной трагедии
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры67
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение