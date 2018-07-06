Дочь Волочковой серьезно пострадала при падении с лошади

Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади

Дочь прославленной балерины Анастасии Волочковой Ариадна получила травму. Девушка повредила руку во время занятий конным спортом.

В своем Instagram дочь балерины опубликовала снимок перебинтованной руки. Врачи спасли конечность барышни и наложили шину (или гипс) на безымянный палец, вероятно, у Ариадны перелом.

"Конный спорт — это серьезная вещь. К которой нужно подходить с ответственностью. Ведь спорт — это сложная и упорная работа. В которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или еще как. Все так, как должно быть (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала девушка под фото.

Ниже Ариадна отметила, что, несмотря на падение с большой высоты и травму, она не теряет силы духа. Ведь она чувствует постоянную поддержку со стороны тренера. Она поблагодарила наставницу за знания, которые получила.

"Она моя вторая мама♥️ Я проводила с ней целый день и весь вечер и набралась от нее очень многому. И даже после падения с лошади, по ее совету я встала и села обратно в седло", — отметила дочь балерины.

Ариадна посоветовала всем тем, кто только начинает заниматься конным спортом, не обращать внимания на травмы. Сама девушка мечтает побыстрее поправиться и возобновить тренировки.