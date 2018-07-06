Ургант рассказал об отношении к гомосексуалам

Телеведущий Иван Ургант назвал сцены с поцелуями геев в кино «ужасными». Такое заявление Ургант сделал в интервью Басте для его Youtube-шоу GazLive.

Баста задал Ивану вопрос зрителей, смог бы он сыграть в кино гомосексуалиста. Ургант попытался отшутиться, заявив, что для этой роли у него есть все необходимое, включая усы, однако Басту такой ответ не удовлетворил.

Рэпер попросил дать более вразумительный ответ. Тогда телеведущий признался, что вряд ли согласился бы играть гомосексуалиста. Он заявил, что во время просмотра сцен с поцелуями геев в кино ему становится неприятно.