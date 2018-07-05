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Названа причина смерти экс-участницы «Дома-2»
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Названа причина смерти экс-участницы «Дома-2» 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: Instagram
Бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова, по предварительным данным, скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело 20-летней девушки обнаружили в квартире ее безработного ровесника.
О гибели Полины Лобановой стало известно 4 июля. Сообщалось, что она была найдена мертвой в ванне.
Сестра Лобановой рассказала «СтарХиту», что девушку могли чем-то «накачать». Она подчеркнула, что ее сестра раньше не употребляла запрещенные вещества.
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