Названа причина смерти экс-участницы «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Полина Лобанова, по предварительным данным, скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело 20-летней девушки обнаружили в квартире ее безработного ровесника.

О гибели Полины Лобановой стало известно 4 июля. Сообщалось, что она была найдена мертвой в ванне.