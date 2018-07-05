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Грудь Семенович взбесила россиян
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Грудь Семенович взбесила россиян 

Рамблер 51 минуту назад
Пользователи социальных сетей раскритиковали новый клип Анны Семенович и его «главного героя» — грудь певицы.
Два дня назад Семенович опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню «Стори». По сюжету певица и две ее подруги приезжают на некий курорт и лишь при заселении в отель вспоминают, что у них нет денег.
«Деньги будут!» — с улыбкой заявляет она консьержу, увидя трех отдыхающих мужчин.
Оставшаяся часть клипа посвящена попыткам трех девушек соблазнить трех мужчин.
В комментариях пользователи YouTube буквально «разгромили» видео, снятое режиссером Александром Игудиным. По их мнению, клип — безвкусный, «местами» и вовсе пошлый, а его сюжет «крутится» вокруг силиконовой груди Семенович.
По словам одного из критиков, грудь — единственное «достоинство» певицы, которое она «достойно и внушительно» демонстрирует.
По мнению другого, сама Семенович также осведомлена о своем «преимуществе», так как, например, позволила, чтобы в клипе ее грудь была сравнена с футбольными мячами.
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