Грудь Семенович взбесила россиян

Пользователи социальных сетей раскритиковали новый клип Анны Семенович и его «главного героя» — грудь певицы.

Два дня назад Семенович опубликовала на своем YouTube-канале клип на песню «Стори». По сюжету певица и две ее подруги приезжают на некий курорт и лишь при заселении в отель вспоминают, что у них нет денег.

«Деньги будут!» — с улыбкой заявляет она консьержу, увидя трех отдыхающих мужчин.

Оставшаяся часть клипа посвящена попыткам трех девушек соблазнить трех мужчин.

В комментариях пользователи YouTube буквально «разгромили» видео, снятое режиссером Александром Игудиным . По их мнению, клип — безвкусный, «местами» и вовсе пошлый, а его сюжет «крутится» вокруг силиконовой груди Семенович.

По словам одного из критиков, грудь — единственное «достоинство» певицы, которое она «достойно и внушительно» демонстрирует.

По мнению другого, сама Семенович также осведомлена о своем «преимуществе», так как, например, позволила, чтобы в клипе ее грудь была сравнена с футбольными мячами.