Известный музыкант попал в реанимацию

Москве госпитализировали музыканта Николая Девлет-Кильдеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у гитариста диагностировали инфаркт миокарда. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии. Девлет-Кильдеева перевели в реанимацию.

Николай Девлет-Кильдеев с 1989 года входит в состав «Морального кодекса». Он стал композитором и автором большинства песен группы. Также музыкант выпустил три сольных альбома гитарной музыки.

До «Морального кодекса» он был участником ВИА «Красные маки» группы «Скандал».