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Известный музыкант попал в реанимацию
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Известный музыкант попал в реанимацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: YouTube
В Москве госпитализировали музыканта Николая Девлет-Кильдеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, у гитариста диагностировали инфаркт миокарда. Врачи заявили, что он находится в тяжелом состоянии. Девлет-Кильдеева перевели в реанимацию.
Николай Девлет-Кильдеев с 1989 года входит в состав «Морального кодекса». Он стал композитором и автором большинства песен группы. Также музыкант выпустил три сольных альбома гитарной музыки.
До «Морального кодекса» он был участником ВИА «Красные маки» группы «Скандал».
Комментарии4  Ещё 5 источников 
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