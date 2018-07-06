«Сношаются с утра до ночи!» Актер пошутил про интим в онкоцентре

Актер и телеведущий Эдуард Мацаберидзе , которому диагностировали лимфому, раскрыл «интимные» подробности своего лечения.

«Меня тут давеча спросили, как у меня с этим делом во время лечения? Сильно ли хочется? Что вам сказать? Ничего сильнее в жизни не хотел, чем сейчас секса, ведь в меня заливают около 5-ти литров химии (читай — яд) каждую третью неделю!», — написал он на своей странице в Instagram.

Актер пошутил, что химия — это смесь виагры, водки и энергетика, а отделение гематологии — это комната со стоспальной кроватью, на которой не прекращаются оргии. А онкобольные потому выглядят уставшими, что «сношаются с утра до ночи».

«Бывает просыпаюсь, а на мне уже 6 знойных онко львиц, трясут своими капельницами и, грязно выражаясь, хлещут меня по лицу, делая процесс исцеления максимально быстрым и эффективным!», — написал Мацаберидзе.

Актер признался, что его жена с пониманием относится к такому процессу лечения, поскольку «не время сантиментам и ревностям — главное здоровье».

Эдуард Мацаберидзе был ведущим программы «Еда, я люблю тебя!» и снимался в сериале «Сладкая жизнь». В мае 2018 года он признался, что болен лимфомой. С тех пор он регулярно публикует шутливые заметки о своем лечении.