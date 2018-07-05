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Киркорова уличили в насмешке над россиянами
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Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Свое критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.
"Клип Киркорова понравился тем, что рушатся стереотипы, и не понравился тем, что он мрачноват", — заявила в эксклюзивном интервью Чудновец. При этом она подробно объяснила вою позицию.
У Евгении после просмотра видеоролика появились странные эмоции. "Чувство схожее с тем, что как будто в нем издеваются над больными людьми. Скорее всего, была цель поржать и упрекнуть народ в пьянстве. Но не гламурным звездам, не знающим нужды, это делать. Лучше бы как Джигурда пошли бы и попробовали что-то изменить в политике или высмеять ее. Вот там настоящая грязь, которую можно показать в клипе", — считает воспитательница.
Напомним, в провокационном клипе "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров предстал в образе молодого парня, а компанию ему составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, в нем снялись поющая ведущая Ольга Бузова, а также певцы Григорий Лепс, Николай Басков, Тимати и другие.
В клипе много мата, а герой Киркорова ведет себя подчеркнуто асоциально. Как писали Dni.Ru, по слухам, Ольга Бузова примет участие в продолжении клипа, которое выйдет в августе.
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