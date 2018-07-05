Киркорова уличили в насмешке над россиянами

Киркорова отругали за насмешки над больными россиянами

Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Свое критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.

"Клип Киркорова понравился тем, что рушатся стереотипы, и не понравился тем, что он мрачноват", — заявила в эксклюзивном интервью Чудновец. При этом она подробно объяснила вою позицию.

У Евгении после просмотра видеоролика появились странные эмоции. "Чувство схожее с тем, что как будто в нем издеваются над больными людьми. Скорее всего, была цель поржать и упрекнуть народ в пьянстве. Но не гламурным звездам, не знающим нужды, это делать. Лучше бы как Джигурда пошли бы и попробовали что-то изменить в политике или высмеять ее. Вот там настоящая грязь, которую можно показать в клипе", — считает воспитательница.