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Малахов резко высказался о работе Борисова
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Малахов резко высказался о работе Борисова 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Андрей Малахов впервые рассказал о причинах ухода с Первого канала. В интервью «Дождю» Малахов признался, что давно перерос позицию, которую занимал на Первом канале.
«Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант — у него свой продакшн, у Лены Малышевой — свой продакшн», — посетовал Малахов.
Телеведущий раскритиковал Дмитрия Борисова, занявшего место ведущего «Пусть говорят», заявив, что за год работы в программе Борисов мог превратиться в суперзвезду, но так и не смог этого сделать.
«Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия. Я не смотрю программу "Пусть говорят" и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым и даже перестал ходить с ним в один спортзал», — заявил Малахов.
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По словам телеведущего, индекс цитирования «Прямого эфира» гораздо выше «Пусть говорят».
«Я их (истории) рассказываю сегодня, а завтра они будут в "Пусть говорят". Я тот человек, который щедро раздает инфоповоды для эфиров», — сказал ведущий.
Андрей Малахов покинул Первый канал год назад. Ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов, а Малахов запустил на России аналогичную программу «Прямой эфир».
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