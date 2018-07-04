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Последние 24 часа жизни звезды «Дома-2»
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Последние 24 часа жизни звезды «Дома-2»: дикий страх и желание спастись 

Дни.ру 4 июля 2018
Фото: Instagram
Незадолго до смерти Полина Лобанова опубликовала в Stories видео и фото с подругой, а также поделилась с подписчиками своими чувствами. Так, девушка рассказала страшный сон, в котором испытала "дикий страх" и "желание спастись".
Последние 24 часа Полины Лобановой попали на видео и фото. Так, в ее Instagram еще можно посмотреть, что вначале девушка опубликовала две фотографии, на одной из которых она спросила у подписчиков, стоит ли ей отрезать челку, а на другой оставила рассказ о страшном сне, который ей привиделся.
"Весь день сплю. И в одном сне я бегала от аборигенов по джунглям, забиралась на деревья, чтобы скрыться от них, на одной ветке сидела с гепардом, и он даже меня не съел. Помню все свои чувства, которые испытывала во сне — дикий страх и желание спастись", — поведала Лобанова.
Далее девушка опубликовала видео, на котором запечатлела себя с подругой. В ролике девушки решают. куда им пойти — в кино или потусоваться. В результате игры "камень-ножницы-бумага" победила Лобанова, которая отстаивала вторую точку зрения. Судя по ролику, Полина вполне счастлива, она не выглядит опечаленной.
Напомним, сегодня, 4 июля, бывшая участница "Дома-2" Полина Лобанова была найдена мертвой в ванне. Девушке было всего 20 лет, причем свой последний день рождения она отметила 1 июля. Точно неизвестно, почему умерла темноволосая красавица. Есть версия о том, что Полина покончила с собой. По другим данным, у девушки случилась передозировка запрещенными веществами.
О смерти Полины Лобановой заявила ее старшая сестра Василиса. Безутешная женщина, сообщив печальное известие, попросила финансовой помощи и поддержки. А также Василиса сообщила, что телефон Полины у нее и она готова общаться со всеми неравнодушными.
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