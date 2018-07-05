Беременной Кудрявцевой поставили диагноз

Беременной Кудрявцевой диагностировали отек головного мозга

Лера Кудрявцева страдает мигренью. Бизнес-леди, светская львица Екатерина Одинцова посоветовала ей в качестве спасения лопух. Телеведущая прислушалась к подруге и опубликовала фото листьев растения. за что получила массу неоднозначных комментариев.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками новой фотографией. Популярная телеведущая сняла лопух.

"Кто сидит на башке с лопухом, тот я!" — заявила в подписи к снимку Кудрявцева.

Одной из первых прокомментировала кадр Екатерина Одинцова, посоветовавшая ей это растение в качестве безотказного средства от мигрени.

"Помогает? Мне очень помогал!" — сообщила приятельница. А вот остальные подписчики высказались неоднозначно. "Надеюсь, это помогает…", "А какой стороной прикладывать?", "Люди! Никто не отменял эффект плацебо))) Не мешайте) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Не делай эксперименты на голове.. " — высказались подписчики, а последний совет и вовсе дала мать Кудрявцевой Александра.

Нашелся пользователь, кто и вовсе диагностировал у телеведущей отек мозга и раскритиковал ее за наивность:

"Блин Лерааа))))) наслушалась вчера?))) Мигрень это расширение и отек сосуда головного мозга.какой лопух?)))) Через кость черепа)))) я желаю тебе поправиться и любим тебя за твою искренность))))"

Отметим, что пока телеблондинка ничего не ответила на вопросы.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль: