Беременной Кудрявцевой поставили диагноз

Лера Кудрявцева страдает мигренью. Бизнес-леди, светская львица Екатерина Одинцова посоветовала ей в качестве спасения лопух. Телеведущая прислушалась к подруге и опубликовала фото листьев растения. за что получила массу неоднозначных комментариев.
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками новой фотографией. Популярная телеведущая сняла лопух.
"Кто сидит на башке с лопухом, тот я!" — заявила в подписи к снимку Кудрявцева.
Одной из первых прокомментировала кадр Екатерина Одинцова, посоветовавшая ей это растение в качестве безотказного средства от мигрени.
"Помогает? Мне очень помогал!" — сообщила приятельница. А вот остальные подписчики высказались неоднозначно. "Надеюсь, это помогает…", "А какой стороной прикладывать?", "Люди! Никто не отменял эффект плацебо))) Не мешайте) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Не делай эксперименты на голове.. " — высказались подписчики, а последний совет и вовсе дала мать Кудрявцевой Александра.
Нашелся пользователь, кто и вовсе диагностировал у телеведущей отек мозга и раскритиковал ее за наивность:
"Блин Лерааа))))) наслушалась вчера?))) Мигрень это расширение и отек сосуда головного мозга.какой лопух?)))) Через кость черепа)))) я желаю тебе поправиться и любим тебя за твою искренность))))"
Отметим, что пока телеблондинка ничего не ответила на вопросы.
Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль:
"Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет. Сил нет больше, умоляю не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и Нитки на башке. Сил нет: (((дайте бабку — говоруху или как они там называются: (((" Фанаты немедленно насоветовали ведущей кучу лекарств и прочих препаратов, в том числе и из нетрадиционной медицины.