Казаченко встретился в суде с «птушницей Олей»

«Весь суд смеялся на заседании». Продюсер Вадима Казаченко — о разбирательствах с его экс-супругой

Вадим Казаченко — заслуженный артист России , который в начале карьеры был вокалистом ВИА «Фестиваль» и группы «Фристайл». Его главный хит «Больно мне, больно» вышел в 1991 году. Разбирательства между Вадимом и Ольгой Казаченко, которые поженились в 2014 году, тянутся несколько лет. Казаченко называл свой брак фиктивным и долго не признавал сына Филиппа от этого союза, а также отказывался платить алименты.

Недавно Ольга Казаченко подала в суд на отца своего ребенка, потому что усомнилась в его психическом здоровье. Однако Вадим Казаченко получил справки от врачей и доказал, что вменяем. После этого Ольга решила отозвать иск.

По словам продюсера и спутницы жизни певца Ирины Аманти, прошедшее 3 июля заседание в Гагаринском суде Москвы было настоящим «адом».

«Все понятно с птушницей Олей. Это было просто издевательство, весь суд смеялся на заседании. Она (Ольга — прим.ред.) маниакально зависимая, устроить два часа ада в суде — это позорище, а с Катей Гордон все понятно», — заявила Аманти.

Продюсер упрекнула Гордон в самопиаре — Аманти уверена, что адвокат продает информацию о деле телеканалам. «Гордон — подлая женщина, которая зарабатывает деньги на чужих судьбах и травит людей. Катя до сих пор не понимает, кто Вадик в этой стране, и как она лишила его работы и всего на свете. Ее скоро люди загрызут. Это издевательство ради денег», — резюмировала Аманти.

Продюсер добавила, что Ольга Казаченко затеяла разбирательство, чтобы отобрать у певца недвижимость: квартиру и недостроенный дом на Рублевке.

Ольга Казаченко заявила, что до сих пор является законной жена Вадима Казаченко, а поэтому она имела права подать иск на проверку его психологической вменяемости. Женщина заметила, что боится артиста, поскольку он ей не раз угрожал.