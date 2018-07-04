Ещё
В Сети обсуждают видео с пьяной Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

В Сети обсуждают видео с пьяной Собчак 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео, снятое журналисткой Ксенией Собчак в автомобиле.
По данным канала, в ролике запечатлено, как Собчак возвращается домой «под утро» якобы в нетрезвом состоянии.
В машине также находится ее муж Максим Виторган, у которого Собчак сначала спрашивает: «А куда он ушел?». После этого супруг попросил журналистку «выйти из прямого эфира». В ответ она заявила, что «люди не спят ночью». В заключение Собчак сказала «триста три 47 минут». О чем идет речь, не уточняется.
LIFE SHOT предположил, что с помощью видео Собчак решила опровергнуть слухи о своей беременности.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян заявил изданию «Дни.ру», что даже участие в выборах президента РФ «так и не вытравило» из Собчак «блондинку в шоколаде». В то же время он подчеркнул, что люди иногда «выпивают», и из-за этого не стоит «включать морализаторство».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»70
На Украину надвигается катастрофа350
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение