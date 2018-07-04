В Сети обсуждают видео с пьяной Собчак 

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео, снятое журналисткой Ксенией Собчак в автомобиле.
По данным канала, в ролике запечатлено, как Собчак возвращается домой «под утро» якобы в нетрезвом состоянии.
В машине также находится ее муж Максим Виторган, у которого Собчак сначала спрашивает: «А куда он ушел?». После этого супруг попросил журналистку «выйти из прямого эфира». В ответ она заявила, что «люди не спят ночью». В заключение Собчак сказала «триста три 47 минут». О чем идет речь, не уточняется.
LIFE SHOT предположил, что с помощью видео Собчак решила опровергнуть слухи о своей беременности.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян заявил изданию «Дни.ру», что даже участие в выборах президента РФ «так и не вытравило» из Собчак «блондинку в шоколаде». В то же время он подчеркнул, что люди иногда «выпивают», и из-за этого не стоит «включать морализаторство».