В Сети обсуждают видео с пьяной Собчак

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видео, снятое журналисткой Ксенией Собчак в автомобиле.

По данным канала, в ролике запечатлено, как Собчак возвращается домой «под утро» якобы в нетрезвом состоянии.

В машине также находится ее муж Максим Виторган , у которого Собчак сначала спрашивает: «А куда он ушел?». После этого супруг попросил журналистку «выйти из прямого эфира». В ответ она заявила, что «люди не спят ночью». В заключение Собчак сказала «триста три 47 минут». О чем идет речь, не уточняется.

LIFE SHOT предположил, что с помощью видео Собчак решила опровергнуть слухи о своей беременности.