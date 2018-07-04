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Сына Тины Тернер нашли мертвым
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В семье Тины Тернер произошла трагедия 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Reuters
Первенец американской певицы Тины Тернер совершил самоубийство, сообщает TMZ.
Накануне труп Крэйга Рэймонда Тернера был обнаружен в принадлежащем ему лос-анджелесском доме. Какие-либо другие подробности смерти 59-летнего риэлтора пока неизвестны.
Крэйг Рэймонд Тернер был старшим сыном Тины Тернер. Певица родила его в первом браке с музыкантом Рэймондом Хиллом в 1958 году, будучи 18-летней. Кроме того, у Тернер был еще один биологический сын, рожденный ею два года спустя от того же Хилла, а также еще двое приемных.
78-летняя певица Тина Тернер — восьмикратная обладательница премии «Грэмми». В 2010 году она заняла 17-е место в списке величайших в истории певцов по версии американского журнала Rolling Stone.
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