Сына Тины Тернер нашли мертвым

В семье Тины Тернер произошла трагедия

Первенец американской певицы Тины Тернер совершил самоубийство, сообщает TMZ.

Накануне труп Крэйга Рэймонда Тернера был обнаружен в принадлежащем ему лос-анджелесском доме. Какие-либо другие подробности смерти 59-летнего риэлтора пока неизвестны.

Крэйг Рэймонд Тернер был старшим сыном Тины Тернер. Певица родила его в первом браке с музыкантом Рэймондом Хиллом в 1958 году, будучи 18-летней. Кроме того, у Тернер был еще один биологический сын, рожденный ею два года спустя от того же Хилла, а также еще двое приемных.