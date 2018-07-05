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Меган Маркл открестилась от родного отца
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Меган Маркл отказалась от отца-чурбана 

Дни.ру 5 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Близкие к британской королевской семье утверждают, что после свадьбы Меган Маркл перестала общаться с отцом. Ходят слухи, что слишком общительный новоиспеченный родственник подрывает престиж семейства.
Говорят, у Меган Маркл крайне напряженные отношения с родными. Это неудивительно. Едва стало известно о романе актрисы с принцем Гарри, как ее сводная сестра стала раздавать интервью направо и налево, делясь семейными тайнами. Брат пошел еще дальше и написал открытое письмо Гарри, призвав его не жениться на Меган.
В итоге, на свадьбе, которая состоялась 19 мая, присутствовала только мать Маркл. Отец не смог посетить торжество, потому что его якобы сразил сердечный приступ незадолго до культового события. Говорят, королевское семейство не в накладе от того, что у Маркл тяжелые отношения с родными. По слухам, венценосных особ крайне раздражают многочисленные интервью отца девушки, те были бы рады, если бы он заранее предупреждал Букингемский дворец о своем намерении пообщаться с журналистами.
В свою очередь, сам Томас Маркл уверяет общественность, что обожает дочь и не хотел привлекать к себе много внимания.
"Он хочет стать ближе к королевской семье, но пока не может этого сделать. Из-за всей этой ситуации с дочерью Томас не общался со дня свадьбы", — приводит слова близкого к семье Маркл человека Us Weekly.
Отметим, что ради Гарри и королевской семьи Меган и так от много отказалась — она сменила религию, завершила актерскую карьеру и максимально отстранилась от семьи. Многие поклонники в соцсетях высказали мнение, что Маркл принесла слишком большую жертву в угоду жизни на виду и бессмысленному церемониалу.
К слову, в недавнем интервью друг принца Чарльза, дизайнер интерьеров Ники Хаслам прямым текстом назвал отца Меган Маркл чурбаном.
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