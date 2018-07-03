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Состояние избитой Кравец резко ухудшилось
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Состояние избитой Кравец резко ухудшилось 

Рамблер 12 часов назад
Светская львица Алена Кравец серьезно пострадала на съемках программы Первого канала, пишут «Дни.ру».
После конфликта с активисткой из Казани Ириной Волынец Алене прописали постельный режим.
«Я все время лежу. Стоит встать и сделать шаг, как начинает кружиться голова, рвет, мутит, и я теряю сознание. Я думала, что все пройдет само, но, очевидно, у меня сотрясение мозга. Я несколько раз вызывала скорую в наш шикарный особняк на Рублевке, но от госпитализации я отказалась пока», — призналась светская львица.
Кравец сообщила также, что написала на Волынец заявление в полицию и намерена подать в суд, чтобы призвать активистку к ответу за оскорбление чести и достоинства.
Конфликт между Кравец и Волынец произошел на съемках ток-шоу на Первом канале. После замечания от светской львицы активистка набросилась на нее с оскорблениями, а затем перешла к применению физической силы. Кравец пришлось вызвать скорую помощь, которая зафиксировала носовое кровотечение.
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