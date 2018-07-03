Бузова возвращается в «Дом-2»

Бузова и Бородина сцепились прямо на шоу «Дом-2»

Ольга Бузова и Ксения Бородина открыто вступили в конфронтацию, причем случилось это прямо в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Впрочем, фанатам ведущих не нужно пугаться, противостояние двух брюнеток написано в сценарии.

В рамках телепроекта "Дом-2" стартует новое шоу "Бородина против Бузовой". Главными героинями передачи станут популярные телеведущие. Говорят, что программа будет весьма эмоциональной. Правила в новом шоу довольно просты. Ксения Бородина будет номинировать на уход те пары, которые считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Бузова поставит под удар одиночек, не желающих строить отношения, передает Дом-2Life.

Что касается прочих ведущих Ольги Орловой , Влада Кадони и Юлии Ефременковой, то им придется встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе горячих обсуждений выбрать двоих номинантов на уход. Говорят, новое шоу стартует уже завтра, 4 июля.