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Бузова возвращается в «Дом-2»
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Бузова и Бородина сцепились прямо на шоу «Дом-2» 

Дни.ру 3 июля 2018
Фото: Дни.ру
Ольга Бузова и Ксения Бородина открыто вступили в конфронтацию, причем случилось это прямо в рамках скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Впрочем, фанатам ведущих не нужно пугаться, противостояние двух брюнеток написано в сценарии.
В рамках телепроекта "Дом-2" стартует новое шоу "Бородина против Бузовой". Главными героинями передачи станут популярные телеведущие. Говорят, что программа будет весьма эмоциональной. Правила в новом шоу довольно просты. Ксения Бородина будет номинировать на уход те пары, которые считает ненастоящими или которые никак не проявляют себя. А Бузова поставит под удар одиночек, не желающих строить отношения, передает Дом-2Life.
Что касается прочих ведущих Ольги Орловой, Влада Кадони и Юлии Ефременковой, то им придется встать на сторону Бузовой или Бородиной, чтобы в ходе горячих обсуждений выбрать двоих номинантов на уход. Говорят, новое шоу стартует уже завтра, 4 июля.
Реакция зрителей не заставила себя ждать. "Тупой проект! Не знают что придумать😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "какую *** еще придумаете?", "Нет", "Бузова лучше!", "Психологическая помощь для проституток. Вот это нынешний дом2. Ксюша уходи оттуда, пускай Бузова рулит там придурками. Все равно скоро Дом2 никто сиотреть не будет", "Бородино лучше", "Ефременкову выгоните", "Посмотрим😂Что на этот раз придумали орги!", "Убрать Бузову и поставить Гобозова. Это будет треш и взрыв рейтингов!" — высказали свое мнения пользователи Сети.
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