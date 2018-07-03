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Семенович «выгнали» с вечеринки для олигархов
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Анну Семенович выгнали с вечеринки для олигархов 

Passion.ru 3 июля 2018
Фото: Passion.ru
38-летняя Анна Семенович устроила охоту на богатых мужчин в новом музыкальном видео.
Сегодня состоялась премьера долгожданного клипа Анны Семенович на песню «Стори». Во время съемок этого яркого видео непередаваемые эмоции получили постояльцы одного из респектабельных отелей под Санкт-Петербургом, однако ни один олигарх (именно на них «охотилась» Анна по сюжету) не пострадал. Однако самой певице пришлось несладко.
В разгар съемок к знаменитой певице и ее подругам, роли которых исполняли блогеры Ника Вайпер и Мария Рослякова, подошел охранник и вывел красавиц из помещения. Наблюдавшие за этой сценой постояльцы никак не могли понять, почему и за что Анну Семенович выгоняют с этого мероприятия. На их немой вопрос режиссер Алексей Игудин успокоил всех: это предусмотрено сюжетом. Охранником оказался блоггер Алексей Жидковский.
Дамы стоически снимались в мокрых купальниках при низкой температуре, пытаясь соблазнить мужчин. Завидных богачей сыграли известный спортсмен, дзюдоист Дмитрий Носов, популярный блоггер Александр Хоменко. Роль третьего и самого харизматичного богача исполнил настоящий российский олигарх Александр Росляков. Известный бизнесмен ранее был участником популярного реалити «Секретный миллионер», а вот воплотить на экране художественный образ ему пришлось впервые. По мнению режиссера видео Алексея Игудина, с этой задачей Александр справился отлично. Не хуже, а местами даже и лучше, чем его более опытные в общении с камерой коллеги.
«Ребята для «охоты» нам достались что надо. Красивые, успешные, настоящие мужчины. Настоящая мечта любой девушки. За такими даже в клипе «охотиться» было одно удовольствие. Нам с девчонками, конечно, пришлось серьезно поработать над своими образами и героинями. Все мы в жизни девушки тоже не простые, успешные и самодостаточные. А в клипе— мы типичная троица охотниц за богатыми женихами, которые в поисках красивой жизни приезжают на курорт на последние деньги, в надежде улететь с отдыха на частном самолете. Очень насущная история. Клип снят с прекрасным чувством юмора, получился очень смешной» — призналась Анна Семенович.
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