Анну Семенович выгнали с вечеринки для олигархов

38-летняя Анна Семенович устроила охоту на богатых мужчин в новом музыкальном видео.

Сегодня состоялась премьера долгожданного клипа Анны Семенович на песню «Стори». Во время съемок этого яркого видео непередаваемые эмоции получили постояльцы одного из респектабельных отелей под Санкт-Петербургом , однако ни один олигарх (именно на них «охотилась» Анна по сюжету) не пострадал. Однако самой певице пришлось несладко.

В разгар съемок к знаменитой певице и ее подругам, роли которых исполняли блогеры Ника Вайпер и Мария Рослякова, подошел охранник и вывел красавиц из помещения. Наблюдавшие за этой сценой постояльцы никак не могли понять, почему и за что Анну Семенович выгоняют с этого мероприятия. На их немой вопрос режиссер Алексей Игудин успокоил всех: это предусмотрено сюжетом. Охранником оказался блоггер Алексей Жидковский.

Дамы стоически снимались в мокрых купальниках при низкой температуре, пытаясь соблазнить мужчин. Завидных богачей сыграли известный спортсмен, дзюдоист Дмитрий Носов , популярный блоггер Александр Хоменко . Роль третьего и самого харизматичного богача исполнил настоящий российский олигарх Александр Росляков . Известный бизнесмен ранее был участником популярного реалити «Секретный миллионер», а вот воплотить на экране художественный образ ему пришлось впервые. По мнению режиссера видео Алексея Игудина, с этой задачей Александр справился отлично. Не хуже, а местами даже и лучше, чем его более опытные в общении с камерой коллеги.