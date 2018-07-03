Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами

Николай Цискаридзе прокомментировал облетевшую интернет фотографию с балеринами-фанатками из Большого театра, которые болели за сборную России по футболу.

«Это же все-таки государственное дело. Все граждане своей страны радуются победам сборной и гордятся своей страной, это вызывает у меня восхищение», — заявил газете ВЗГЛЯД ректор «Академии Русского балета им. А. Вагановой» Николай Цискаридзе, подтвердив, что на снимке действительно изображены балерины Большого театра.

«Я не болею ни за какой футбольный клуб, но после победы нашей сборной в матче против Испании тоже прыгал и веселился», — признался Цискаридзе.

Напомним, в Сети появились фото и видео, на которых балерины из Большого театра смотрят матч Россия — Испания с телефона, сев в круг, одновременно с этим появилось короткое видео, в котором девушки радуются победе сборной России, стоя за кулисами. Они прыгают, не скрывая эмоций.

О победе россиян стало известно в первом акте балета «Спящая красавица» в Мариинском театре. Реакция зрителей впечатляет.

Напомним, в минувшее воскресенье сборная России в матче 1/8 финала победила над командой Испании в серии пенальти с итоговым счетом 2:1.