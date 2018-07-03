«Тварь, бездельница и содержанка!»

«Тварь и содержанка!»: Аманти объявила войну жене Казаченко

Продюсер певца Вадима Казаченко Ирина Аманти , к которой он ушел после расставания с женой, заявила, что артист прошел обследования в наркологическом и психиатрическом диспансерах. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

По словам Аманти, Казаченко получил справки, которые доказывают его «вменяемость, адекватность и здоровье». Ранее его жена Ольга Казаченко обратилась в Гагаринский суд Москвы с просьбой провести независимое исследование психического здоровья мужа.

справка из психиатрической больницы

Аманти подчеркнула, что Казаченко «ни в чем перед этой подлой тварью не виноват» и вести переговоры «с этой содержанкой» не будет. Продюсер пригрозила женщине судами за «наглое вранье» и попытки «уничтожить» певца.

справка из наркодиспансера

Аманти добавила, что он будет «жить всем врагам назло», а Ольга Казаченко «не получит ни рубля из его наследства». По словам продюсера, все права на песни Казаченко принадлежат ей.

В конце апреля начался бракоразводный процесс Вадима Казаченко и его жены Ольги. Суд обязал певца выплачивать более 31 тысячи рублей алиментов женщине на содержание их сына. Аманти рассказывала, что на фоне переживаний в 2017 году у певца произошел второй микроинфаркт.