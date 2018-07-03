Ещё
Оголодавшая Земфира вновь запела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Оголодавшая Земфира вновь запела 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
«СтарХит» связал решение певицы Земфиры вернуться на сцену с «закончившимися» деньгами. По версии издания, по бюджету певицы могла ударить покупка нового автомобиля.
«СтарХит» утверждает, что певица приобрела «дорогую иномарку представительского класса».
Недавно Земфира выступила в Минске, а позже она отправится в Казань и Сочи с новой концертной программой.
В феврале 2016 года на концерте в Нижнем Новгороде Земфира заявила, что этот гастрольный тур будет для нее последним. Позже она пояснила, что формат туров для нее «исчерпан», так как это «тяжело, хлопотно, нервно». Она не исключила, что продолжит давать отдельные концерты.
Четвертого августа этого года Земфира выступит на фестивале «Пикник „Афиши“ в Москве.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»72
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение