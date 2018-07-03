Оголодавшая Земфира вновь запела

«СтарХит» связал решение певицы Земфиры вернуться на сцену с «закончившимися» деньгами. По версии издания, по бюджету певицы могла ударить покупка нового автомобиля.

«СтарХит» утверждает, что певица приобрела «дорогую иномарку представительского класса».

Недавно Земфира выступила в Минске , а позже она отправится в Казань Сочи с новой концертной программой.

В феврале 2016 года на концерте в Нижнем Новгороде Земфира заявила, что этот гастрольный тур будет для нее последним. Позже она пояснила, что формат туров для нее «исчерпан», так как это «тяжело, хлопотно, нервно». Она не исключила, что продолжит давать отдельные концерты.