Названо имя убийцы Тупака Шакура

Американского рэпера Тупака Шакура убил его племянник. Эту версию, как сообщает британский таблоид Daily Mail , в документальном фильме Netflix высказал бывший наркоторговец Дуэйн Кит Дэвис.

По словам экс-гангстера, более известного как Киф Ди, Тупака убил его родственник Орландо Андерсон, находившийся в момент убийства рэпера в том же самом автомобиле.

Причиной расправы Дэвис назвал обиду племянника из-за того, что рэпер и его друзья избили Андерсона за попытку кражи медальона банды.

Также Дэвис рассказал, что решил высказаться об этом именно сейчас, так как болен раком и ему «нечего терять».

«Люди преследуют меня 20 лет. Я хочу правды», — заявил он.

Интервью Дуэйна Кита Дэвиса стало частью документального сериала Netflix «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги».

Тупак Шакур был расстрелян неизвестными в собственном автомобиле в 1996 году в Лас-Вегасе. Незадолго до того камеры одного из местных отелей запечатлели стычку рэпера с Орландо Андерсоном.