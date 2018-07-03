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Названо имя убийцы Тупака Шакура
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Названо имя убийцы Тупака Шакура 

Рамблер 1 час назад
Американского рэпера Тупака Шакура убил его племянник. Эту версию, как сообщает британский таблоид Daily Mail, в документальном фильме Netflix высказал бывший наркоторговец Дуэйн Кит Дэвис.
По словам экс-гангстера, более известного как Киф Ди, Тупака убил его родственник Орландо Андерсон, находившийся в момент убийства рэпера в том же самом автомобиле.
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Причиной расправы Дэвис назвал обиду племянника из-за того, что рэпер и его друзья избили Андерсона за попытку кражи медальона банды.
Также Дэвис рассказал, что решил высказаться об этом именно сейчас, так как болен раком и ему «нечего терять».
«Люди преследуют меня 20 лет. Я хочу правды», — заявил он.
Интервью Дуэйна Кита Дэвиса стало частью документального сериала Netflix «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги».
Тупак Шакур был расстрелян неизвестными в собственном автомобиле в 1996 году в Лас-Вегасе. Незадолго до того камеры одного из местных отелей запечатлели стычку рэпера с Орландо Андерсоном.
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